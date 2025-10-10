Суд отправил под арест уральца, который пытался заживо сжечь четырех человек

На Среднем Урале суд избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на убийство нескольких человек. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина по имени Валерий обвиняется в том, что пытался заживо сжечь четырех человек в одном из гаражных боксов в Нижней Туре. По версии следствия, уралец облил горючей жидкостью ворота и, убедившись, что огонь разгорелся, скрылся.

Однако довести задуманное до конца ему не удалось из-за слаженной работы сотрудников МЧС и своевременной медицинской помощи потерпевшим. После задержания поджигателя следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвиняемому 20 лет, он является жителем Нижней Туры. По версии следствия, убить четверых своих знакомых он решил из личной неприязни. Пострадавшим – трем мужчинам 1975-1979 годов рождения и женщине 1981 года рождения была оказана необходимая медицинская помощь.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и ранее был не в ладах с законом – у него есть судимости за кражу и неправомерное завладение транспортным средством.

"Кроме того, он привлекался и к административной ответственности. Сыщики уголовного розыска территориального ОВД задержали его утром 4 октября на территории Нижней Туры", - отметил полковник Горелых.

Нижнетуринский городской суд отправил поджигателя под арест до 4 декабря 2025 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.