В Уральском институте кардиологии назначен и.о. главврача после ухода с поста Габинского

Исполняющим обязанности главного врача Уральского института кардиологии назначен Андрей Лозовский. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Лозовский является врачом анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории. С 2010 года он возглавляет отделение реанимации и анестезиологии Уральского института кардиологии. Его общий стаж в здравоохранении составляет 21 год.

Как уточнили в минздраве, к исполнению своих обязанностей новый руководитель приступил с сегодняшнего дня, 10 октября.

Напомним, что прежний главврач Уральского института кардиологии Ян Габинский покинул пост спустя много лет работы. Габинский работал главным кардиологом УрФО с 2002 года, имеет звание "Заслуженный врач России". Сообщалось, что после ухода с поста ему предложили новые должности.