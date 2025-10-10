В РСПП подтвердили просьбу к правительству РФ об отмене резкого роста экологических платежей

Увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренное распоряжением правительства от 1 сентября, не вполне обосновано и чрезмерно.

Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, РСПП попросил приостановить вступление документа в силу. Шохин в письме указал, что ставки негативно отразятся на промышленных предприятиях и приведут к необходимости пересмотра ими инвестиционных программ и дальнейшему ухудшению экономических показателей.

Отмечается, что проект распоряжения разработан в закрытом режиме и без обсуждения с предпринимательским сообществом. "В совокупности по более чем 80% регулируемых веществ в ближайшие 5 лет произойдет увеличение ставок платы в 20 и более раз. При этом по 20 веществам рост ставки платы к 2030 году превышает 100 раз, максимально достигая 227 000 раз", — заявил Шохин.

При неизменности структуры эмиссий промышленности такое увеличение ставок приведет к тому, что совокупный размер платы за негативное воздействие к 2030 году составит порядка 0,5 трлн руб. в год, сообщает Forbes.