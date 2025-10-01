Минздрав Башкирии: Вспышки вируса Коксаки в Уфе нет

Вспышки инфекции Коксаки в Уфе нет, заявили в пресс-службе башкирского минздрава.

"За последнюю неделю обращений с Коксаки в инфекционную больницу не было", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее Baza сообщила, что в регионах родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки. Сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, Красноярском крае. В одной из частных клиник телеграм-каналу подтвердили, что рост заболеваемости действительно наблюдается, это регулярное сезонное явление.

В ноябре 2024 года сообщалось, что россияне в турецком Белеке заразились неизвестным вирусом. Десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов и сыпью. Отмечалось, что лекарствами температура не сбивается, пациентам ставят капельницы. По некоторым данным, туристы могли заразиться вирусом Коксаки.