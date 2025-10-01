Дизайнер Лебедев предложил главе Минстроя сделать двери в подъездах домов стеклянными

Дизайнер Артемий Лебедев, выступая на пленарной сессии форума 100+ Technobild, выдвинул идею заменить все двери в подъездах российских домов на стеклянные.

Дизайнер считает, что "города России надо возвращать людям". И одним из таких решений должно стать обновление дверей в подъездах жилых домов. В пример он привёл ситуацию, когда рядом расположены двери в подъезд и офис банка. В банк ведёт стеклянная дверь, а в подъезд - металлическая, хотя в финансовом учреждении гораздо больше ценного.

Если сделать двери стеклянными, то идущие в обе стороны люди смогут понять, всё ли безопасно по ту сторону, считает Артемий Лебедев. При этом в Москве такое решение уже реализуется, напомнил эксперт. Лебедев предложил присутствовавшему на сессии главе Минстроя Иреку Файзуллину реализовать предложение во всей стране.