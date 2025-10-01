Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38
Число погибших от употребления алкогольного суррогата в Ленинградской области увеличилось до 38. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Погибшие проживали либо были зарегистрированы в Сланцевском и Волосовском, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах.
Ранее сообщалось о трех уголовных делах, возбужденных по фактам смертельных отравлений алкоголем.Задержано 14 человек, которые могли быть причастны к распространению отравы.
Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.