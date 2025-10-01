В четырех российских регионах задержали подростков, планировавших теракты

В четырех регионах России задержаны несовершеннолетние, которые обвиняются, в том числе, в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в террористических организациях, сообщает Следственный комитет РФ.

Отмечается, что подростки попадали под негативное воздействие, общаясь в приложениях для обмена сообщениями. Так, в августе 14-летняя девочка из Башкортостана переписывалась с пользователями соцсети для пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за деньги совершать поджоги, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.

Несовершеннолетний администратор телеграм-канала из Брянска в июне прошлого года разместил публикацию с видеозаписью, содержащей признаки пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации.

В Челябинской области трое несовершеннолетних, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области двое подростков за плату в 10 тыс. рублей подожгли релейный шкаф, расположенный на перегоне станций Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Они обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".