01 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Неувольняемый: "Каменск-Уральский металлургический завод" в третий раз проиграл суд по увольнению своего сотрудника

АО "Каменск-Уральский металлургический завод" уже в третий раз пытается уволить своего сотрудника Андрея, проработавшего на предприятии более 20 лет. В этот раз причиной стали самовольные уходы работника домой на 1-2 минуты раньше. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

В мае текущего года Андрея уволили по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ "Неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей". Выражались они в периодическом досрочном уходе с работы на 1-2 минуты раньше, что сотруднику и припомнили в отделе кадров при увольнении. Тогда свердловчанин обратился в суд с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав. Суд встал на сторону уральца, признав приказ об увольнении незаконным.

Стоит отметить, что ранее Андрей уже дважды решениями суда был восстановлен на работе в АО "Каменск-Уральский металлургический завод". В этот раз руководство предприятие также обязали восстановить уволенного сотрудника в должности с сохранением прежнего характера работы и размера зарплаты. Более того, теперь завод должен Андрею 323 тыс. 679 рублей 70 копеек в виде зарплаты за время вынужденного прогула и 100 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.

Предприятие также обязано выплатить в доход бюджета МО "Каменск-Уральский городской округ" государственную пошлину в размере 13 тыс. 591 рубль 99 копеек.

Накануне Андрей получил исполнительный лист о восстановлении на работе и уже сегодня приступит к своим трудовым обязанностям. Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: Каменск-Уральский, Каменск-Уральский металлургический завод, увольнение, сотрдуник, суд


