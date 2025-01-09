Артем Жога предупредил о мошенниках, предлагающих купить памятные знаки РЦБС

Полномочный представитель президент в УрФО Артем Жога предупредил своих подписчиков о мошенниках, предлагающих купить памятные знаки донецкого республиканского центра беспилотных систем (РЦБС) им. Владимира Жога.

Днем ранее полпред выставил пост с фотографиями знаков, на которых изображены эмблема РЦБС, Владимир Жога, БПЛА, а также основные направления работы центра. Однако сегодня выяснилось, что некоторые сомнительные лица предлагают всем желающим приобрести памятные знаки, внеся предоплату.

"Эти знаки не продаются, никто ими не торгует. Только через республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жога",– заявил полпред.

Напомним, что РЦБС им. Владимира Жога был создан Артемом Жогой в 2022 году в честь его погибшего сына. Тот погиб в марте того же года во время эвакуации мирных жителей Волновахи. Сейчас центр занимается обучением бойцов и сотрудников иных служб, задействованных в СВО.