Невьянскую башню закроют на реконструкцию на целый год

Невьянскую наклонную башню в феврале 2025 года закроют на реконструкцию. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

До конца года – до декабря – планируется провести работы как внутри самой башни, так и с ее внешней стороны. Также будет изменена прилегающая территория. На эти цели из областного бюджета выделено 104 млн рублей.

В частности, запланирована реставрация фасада. Также будут отреставрированы циферблаты часов и смонтирована новая архитектурная подсветка.

"Внутри проведут модернизацию системы энергоснабжения, включая отопление. Будут серьезно обновлены элементы, связанные с безопасностью. Ремонт затронет и лестницы: там, где они деревянные, будут применяться сложные технологии восстановления", - рассказала гендиректор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

На прилегающей к башне территории проложат новые тротуарные дорожки. Также появится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.

На время работ пускать внутрь башни никого не будут, так как это небезопасно. Однако Музей истории Невьянского края, который находится рядом, продолжит работать.

Попасть на экскурсию в Невьянскую башню можно будет по записи до конца января 2025 года. График работы размещен в официальном сообществе Невьянского музея.