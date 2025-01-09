О новых санкциях против российской экономики объявит на днях Байден

Новые санкции против российской экономики объявит на днях действующий президент США Джо Байден. Об этом сообщает Reuters, пишет ФИНАМ.

Читайте также: Новые санкции против России намерен утвердить Евросоюз

Речь идет о блокирующих санкциях с внесением в SDN-лист нефтяных компаний, танкеров и трейдеров. Белый дом планирует их введение до 20 января.

Под санкции могут попасть компании "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла". "Башнефть", "Татнефть", "Газпромнефть" — в меньшей степени, потому что они работают в основном на внутреннем рынке.

Внесение в SDN List - самая жесткая мера, которая применяется в отношении российских компаний. Это список, с которыми резиденты США (т.е. компании, предприниматели, иные лица, которые ведут деятельность в этой стране и платят там налоги) не могут вести дела или совершать с членами этого списка никакие транзакции.

Если резиденты США с такими лицами и компаниями будут вести дела, их тоже будут наказывать: они тоже могут попасть под санкции и не смогут вести бизнес в США.

В декабре сообщалось о том, что новые санкции против России намерен утвердить Евросоюз.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал журналистам высокопоставленный европейский источник.

"Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - сообщил он.

Как рассказал представитель, министры утвердят "новый черный список" за якобы "гибридные действия" Москвы. На прошлой неделе они согласовали меры против иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.