В Урае мужчина убил своего гостя и выкинул его тело в подъезд

Житель Урая заключен под стражу по обвинению в совершении особо тяжкого преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

Утром 4 января в подъезде многоквартирного дома во втором микрорайоне Урая было обнаружено тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обвинение предъявлено безработному, ранее судимому местному жителю Урая 1982 года рождения.

По данным следствия, 2 января потерпевший находился в гостях у обвиняемого. Мужчины вместе пили, поссорились и обвиняемый избил гостя руками и ногами по голове и телу. От травм гость скончался. Хозяин квартиры выкинул его тело в подъезд.

По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу.