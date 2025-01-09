Почти всех украинских заключенных отправили воевать

Большинство украинских заключенных отправили на фронт. Об этом ТАСС рассказал пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владимир Вольский - бывший заключенный.

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По его словам, статья, по которой осужден человек, не имеет значения.

Украинские исправительные учреждения оказались полупустыми.

"В исправительных колониях осталось очень мало народа, забирают всех на войну", - сказал пленный.

Бывший заключенный подчеркнул, что подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии. По словам мужчины, это была его шестая судимость.

Первого января мы сообщали, что из 155-й бригады ВСУ массово дезертировали 1700 солдат. Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", об этом сообщил известный на Украине пропагандист Юрий Бутусов.

По его данным, один из руководителей, ответственных за формирование бригады, скончался от сердечного приступа, а комбриг был уволен сразу после вступления бригады в бой. Он считает это преступлением ставки Зеленского, минобороны и генштаба ВСУ, которые продолжают тратить жизнь и средства на новые проекты вместо усиления уже существующих бригад. Потому что Зеленский дал команду формировать новую бригаду за 900 млн евро, а начали готовить ее во Франции, где из нее еще там сбежали более 50 человек.

Около 500 украинских военных взяли в плен в Курской области за все время атаки, которая началась шестого августа.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной идут тяжело. По ее словам, представители Москвы проявляют все искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо решений.