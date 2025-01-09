Биткойны экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству

Судебные приставы начали обращать в доход государства более 1 млрд рублей в биткойнах бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева. Напомним, он осужден по делу о рекордной взятке в биткойнах.

На имущество экс-следователя также наложили арест в рамках другого исполнительного производства, сообщает ТАСС. Оно открыто 20 декабря 2024 года. Приставы также взыскивают с Тамбиева исполнительные сборы на сумму 15 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Генпрокуратура РФ намерена вернуть в казну имущество бывшего следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за самую крупную взятку в истории страны.

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, майору юстиции Марату Тамбиеву вменяли 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тысячи 718 биткоинов (7,3 млрд рублей). Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником в истории РФ.

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева, по версии следствия, была его подчиненная Кристина Ляховенко.

В октябре суд приговорил Тамбиева к 16 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко суд назначил 9 лет колонии.