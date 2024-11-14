Генпрокуратура намерена вернуть государству деньги рекордсмена по взяткам

Генпрокуратура РФ намерена вернуть в казну имущество бывшего следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за самую крупную взятку в истории страны. Об этом сообщают "Ведомости".

По информации источников издания, у Тамбиева хотят изъять квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, а также мотоциклы Ducati Diavel и Honda.

Также прокуратура намерена взыскать с Тамбиева16 млн рублей как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства покупки на законно полученные средства: квартира в Черкесске, автомобиль Audi Q7 и Porsche Macan S.

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, майору юстиции Марату Тамбиеву вменяли 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тысячи 718 биткоинов (7,3 млрд рублей). Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником в истории РФ.

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева, по версии следствия, была его подчиненная Кристина Ляховенко.

В октябре суд приговорил Тамбиева к 16 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко суд назначил 9 лет колонии.