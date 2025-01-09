В Госдуме разрабатывают дополнительные меры о противодействии иноагентам

В Госдуме разрабатывают пакет законопроектов о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил. Об этом сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

"У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что в январе планируется провести очередное заседание думской комиссии.

Напомним, в декабре депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект о спецсчетах для иноагентов. В первом чтении законопроект был принят 20 ноября. Изначально он распространялся на творческую деятельность иноагентов. Деньги с такой деятельности предполагается зачислять на специальный рублевый счет, открыть который надо будет либо самому иноагенту, либо тому, кто захочет заплатить ему гонорар. Пользоваться деньгами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства по решению суда могут быть зачислены в бюджет. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

В документе к финальному рассмотрению появились 10 поправок. В частности, требование о зачислении средств на специальные рублевые счета распространилось на доходы от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду. Речь также идет о доходах иноагентов в виде процентов по вкладам и от долевого участия в организациях, в том числе дивидендов.