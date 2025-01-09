МИД Венгрии: Запрет транзита российского газа противоречит евроинтеграции Украины

Решение украинского режима о прекращении транзита российского газа в страны Европы неприемлемо и противоречит цели вступления в ЕС. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в 2022 году Киеву дали статус кандидата на вступление в ЕС, и он теперь обязан сохранять маршруты поставок энергоресурсов для других стран-членов. Они сами имеют право решать, откуда и каким путем они получают необходимые энергоресурсы, и никто не имеет права мешать этому, как Киев - некоторым странам ЕС. Реальность же состоит в том, что страны ЕС только единогласно принимают решение о присоединении новых членов. То есть намекнул, что Венгрия против вступления Украины при такой позиции Киева.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Он постарается убедить еврочиновников в том, что прекращение транзита может привести к очень болезненным последствиям для ЕС. Его встреча ожидалась несколько дней назад, но сорвалась из-за того, что ее проигнорировала Украина. Действия Киева Фицо назвал "саботажем, который наносит ущерб интересам всего ЕС".

А Сийярто указал на агрессивную реакцию МИД Украины на то, что цена на газ после прекращения транзита сразу выросла примерно на 20%. Сейчас биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше прошлогодних. А в целом отказ Украины от транзита обойдется ЕС в 100 млрд евро в год, подсчитал управляющий директор энергокомпании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос.

В ответ на критику Венгрии МИД Украины в хамском тоне заявил, что Венгрия может выходить из ЕС и вступать в СНГ - ее место с удовольствием займет Киев.