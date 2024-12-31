31 Декабря 2024
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Фото: mapexpert.com.ua/

Зато без российского газа. На Украине в 4 раза поднимают тарифы

1 января 2025 года произойдет историческое событие, о котором говорили в течение многих лет, но которое в последние годы почти выпало из ленты новостей. Российский газ больше не будет идти в Европу через Украину, так как пятилетний контракт на транспортировку заканчивается ближайшей ночью. В последний раз он был продлен в конце 2019 года, когда Зеленский стал президентом Украины.
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Первыми ощутят "энергетическую незалежность", к которой Украина так стремилась, местные предприятия. Тариф для них на транспортировку газа вырастет в 4 раза - со 160 до 660 гривен за тысячу кубометров. Такое решение накануне объявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Это сделано по причине потери доходов от транзита российского газа через ГТС Украины - до 800 млн долларов ежегодно. И эти потери должны теперь компенсировать предприятия.

По оценкам, повышение тарифа покроет только около трети потерянных доходов, так что тариф будут неизбежно повышать и дальше. Пока это касается лишь предприятий и бюджетных организаций, но вряд ли обойдет стороной людей.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что в 2025 году тариф на электроэнергию для населения увеличится еще в полтора раза - до 7 гривен (18 рублей) за киловатт. Для сравнения, в России по регионам он колеблется от 2 до 8 рублей. На Украине около 85% доходов от транзита газа были получены от транспортировки российского топлива в Европу и только 15% - от внутренних заказчиков. Для них наступят еще более тяжелые времена. Как пишет издание "Страна" со ссылкой на источники в газовой отрасли, работа большинства облгазов уже третий год является глубоко убыточной и ведет к росту неплатежей в этой сфере.

Характерно, что недавно Зеленский, как сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о согласии на транзит российского газа через Украину, если страны Запада не будут платить за него до окончания конфликта. Фицо назвал это условие абсурдным. На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к ЕС из-за угроз Фицо прекратить на Украину поставки электроэнергии в случае прекращения транзита.

Теги: газ, транзит, тариф, украина


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