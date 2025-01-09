100 дней с назначения Артема Жоги на пост уральского полпреда: первые итоги

Сегодня, 9 января, исполнилось 100 дней с назначения Артема Жоги на пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Подведены первые итоги его работы.

Как сообщает Telegram-канал уральского полпредства, за это время Жога познакомился со всеми регионами УрФО и совершил более 30 командировок по муниципалитетам. В полпредстве подсчитали, что чаще всего, не считая Екатеринбург, Артем Жога приезжал в Нижний Тагил.

Кроме этого, полпред посетил все филиалы фонда "Защитники Отечества", а также учредил и провел форум волонтеров СВО "Патриоты Урала".

Напомним, 2 октября 2024 года Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Уже на следующий день Жога прибыл в Екатеринбург. А еще через день встретился с уральскими губернаторами и поставил задачу "работать, работать и еще раз работать".

Спустя два месяца после назначения он рассказал, как узнал о том, что станет полпредом.