В Екатеринбурге определились победители лыжной многодневки на Кубок главы города

В Екатеринбурге на базе ГЛК "Уктус" накануне прошел заключительный этап лыжной многодневки на Кубок главы города. Определились победители турнира.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, с 6 по 8 января в соревнованиях принимали участие 150 любителей и мастеров лыжного спорта из России и Казахстана. По итогам всех трех дней победу среди профессионалов-женщин одержала Анастасия Игнатьева. "Золото" среди профессионалов-мужчин завоевал Денис Спицов.

Участники гонок, занявшие призовые места, были награждены медалями и ценными подарками. Общий призовой фонд составил 1 млн рублей.

"Спасибо всем участникам и организаторам. Мы каждый новый год будем начинать большим спортивным праздником – многодневкой "Тур де Бург", - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.