Онищенко: число заражений ковидом в два раза больше, чем показывает официальная статистика

Статистика по числу заражений коронавирусом в мире может в два раза превышать официальные данные. Как ТАСС рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко, это связано с тем, что часть заболевших даже не обращается в больницы, т.к. болезнь протекает в легкой форме.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в декабре в мире коронавирус перенесло более 777 млн человек. Онищенко сказал, что эту цифру можно смело увеличивать в два раза.

Он отметил, что люди, которые болеют без симптомов, чаще всего и разносят вирус.

Несмотря на то, что сейчас в России спокойная эпидемическая ситуация, специалист призвал граждан ответственно относиться к здоровью: если поднялась температура, лучше "не геройствовать" и не идти на какие-то мероприятия, или в гости.

"…еще хуже, на работу, нужно взять больничный. Потому что переносить и грипп, и ковид на ногах, это очень опасно. Грипп, между прочим, не менее опасное заболевание, чем коронавирусная инфекция", - сказал Онищенко.

Особенно внимательными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, онкологическими болезнями. Нужно носить медицинские маски.