Дуров заявил о поддержке свободы слова вне зависимости от ситуации в политике

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер поддерживал свободу слова до того, как это было политически безопасным.

По его словам, "наши ценности" не зависят от того, что происходит в США. "Сегодня другие платформы объявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новообретенных ценностей наступит, когда политическая ситуация снова изменится", — написал миллиардер.

Ранее основатель Telegram порассуждал о свободе российских и европейских пользователей этого мессенджера.