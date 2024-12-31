Дуров: Российские пользователи Telegram свободнее европейских

Основатель Telegram Павел Дуров порассуждал о свободе российских и европейских пользователей этого мессенджера.

Дуров напомнил, что доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциях. При этом все западные медиа-каналы Telegram остаются в свободном доступе в России.

"Кто бы мог подумать, что в 2025 г. российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?", - написал Дуров в своем telegram-канале.