В Абхазии выросла длительность веерных отключений электроэнергии

В Абхазии выросла длительность отключений электричества. Речь идёт о росте на два часа.

Теперь свет в республике будут отключать на шесть часов, по два часа три раза в сутки, сообщили РИА Новости в "Черноморэнерго".

Ранее Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию. Речь шла о поставках 327 млн киловатт-часов в 2025 г. Запрос был в октябре 2024 г. Россия с 23 декабря начала "гуманитарные поставки" электроэнергии в Абхазию. В стране-соседке России ежегодно есть дефицит электроэнергии. Начинается он в ноябре и заканчивается в апреле следующего года.