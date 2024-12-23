Россия начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Россия с 23 декабря начнет "гуманитарные поставки" электроэнергии в Абхазию. Об этом сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

Несмотря на помощь из России, отключения света в Абхазии продолжатся. Но теперь свет будут отключать на четыре часа в сутки вместо одиннадцати, как это было в последние недели.

Ранее Нанба сообщил, что Абхазия попросила у РФ 327 млн киловатт-часов электроэнергии, но не получила ответа. Запрос был в октябре.