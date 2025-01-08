В санатории Нальчика отравились дети

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, отравились дети. Следователи выяснят, почему так произошло.

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4 января группа семей разместилась в санаторий "Маяк". Днем 7 января, поев, 10 детей почувствовали себя плохо, однако от госпитализации родители отказались. В тот же день в 19.00 дети с родителями уехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были уехать в Саратов.

В дороге детям вновь стало плохо, в итоге их госпитализировали в больницу в Минеральных Водах. Угрозы их жизни и здоровью нет. Началась проверка, сообщает управление СКР по Кабардино-Балкарии.