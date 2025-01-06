07 Января 2025
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Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Екатеринбурге стартовала лыжная многодневка на Кубок главы города

Сегодня, 6 января, гонкой на учебно-спортивной базе "Динамо" стартовала лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на вечерние старты вышли 150 уральцев. Среди них были как любители лыжного спорта, так и профессиональные участники: олимпийский чемпион, бронзовый призер "Тур де Ски", победитель и призер этапов Кубка мира Денис Спицов, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубков мира Евгений Гараничев, Евгений Белов, Егор Митрошин и многие другие.

В первый день гонок в забеге на 10 километров победу одержал Егор Митрошин. Второе место у Дениса Спицова, третье – у Евгения Белова.

Напомним, соревнования состоятся с 6 по 8 января 2025 года и пройдут в три этапа.

Теги: гонка, лыжи, Екатеринбург


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