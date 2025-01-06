Южная Корея и США осудили ракетный пуск КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили ракетный пуск КНДР, который состоялся сегодня, 6 января. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Сеуле заявил глава южнокорейского МИД.

Министр отметил, что они с Блинкеном обсудили ядерную программу КНДР и сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Также обсуждалось соблюдение санкций ООН против КНДР.

Как сообщает ТАСС, по данным Южной Кореи, запуск баллистической ракеты средней дальности состоялся около полудня по местному времени (6:00 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

Напомним, недавно Южная Корея ввела санкции против представителей России и КНДР. Речь идет как об организациях, так и о физических лицах.