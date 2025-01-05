05 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале двоим подросткам предъявили обвинение в терроризме

В Свердловской области двоим несовершеннолетним предъявлено обвинение в террористическом акте. Как утверждают в пресс-службе СК РФ, подростки подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года фигуранты с помощью "коктейля Молотова" подожгли полицейскую машину, которая в это время находилась на автостоянке в районе автосервиса по улице Чапаева в Екатеринбурге. В результате автомобилю причинены значительные повреждения механических конструкций, повлекшие непригодность его использования в служебной деятельности.

Это дело расследуется в рамках одного производства с уголовным делом в отношении одного из обвиняемых и третьего сообщника. Им двоим ранее предъявили обвинение в подготовке теракта, совершённого группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Следствие считает, что двое обвиняемых приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания сотрудниками ФСБ России.

Отметим, что это не первая группа детей, обвиненная в подготовке теракта. В конце года обвинение в теракте было предъявлено двум девятиклассникам в Тобольске за поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги. Инцидент произошел 21 декабря на станции Тобольск Свердловской железной дороги. Поджог совершили трое школьников - двое девятиклассников и один пятиклассник. Младший из детей пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Двум другим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

Теги: терроризм, подростки, обвинение


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Ранее 04.01.2025 14:45 Мск Четверо подростков из Екатеринбурга ФСБ задержала по обвинению в подготовке к теракту

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