"Пулково" заработал после уничтожения 4 беспилотников. 20 самолетов ушли на запасные аэродромы

Аэропорт "Пулково" заработал в нормальном режиме - ограничения отменены в 10.15, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, пока аэропорт не принимал самолеты, на запасные аэродромы ушли 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.

Напомним, питерский аэропорт не работал с 07.45 - ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия.

В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята.