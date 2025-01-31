Похищенную цыганами в тюменском селе девочку нашли в Саратовской области

Тюменские полицейские установили местонахождение 13-летней школьницы из тюменского села Княжево, об исчезновении которой стало известно вчера, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские вместе со следователями опросили очевидцев и отследили машину, на которой неизвестные увезли девушку. Сегодня автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Саратовской области.

Всех, кто ехал в машине, включая школьницу, доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Telegram-канала Ural Mash, девочка якобы сама сбежала из дома на свадьбу - она планировала выйти замуж и села в машину добровольно. Машина ехала в сторону Волгограда. Telegram-каналы сообщают, что школьница ехала в машине с двумя мужчинами и женщиной. В ближайшее время беглянку вернут родственникам.

Добавим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обстоятельствам безвестного исчезновения несовершеннолетней в Тюменской области. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело.