Подробности задержания судна с российским экипажем выясняет посольство РФ

Посольство России в Норвегии выясняет обстоятельства задержания судна с российским экипажем. Как пишет ТАСС, представительство направило официальный запрос в полицию округа Тромс.

Ранее стало известно, что власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Сейчас идет допрос моряков.

Судно принадлежит Норвегии, но все члены его экипажа — россияне. Оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.