31 Января 2025
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" реализуют комплексную программу повышения надежности энергоснабжения жителей пригорода Екатеринбурга

"Россети Урал" комплексно работают над повышением надежности энергоснабжения жителей пригорода Екатеринбурга. В рамках этой программы специалисты свердловского филиала выполнили модернизацию линии электропередачи 10 кВ "Рассоха - Мирный". Реконструкция  энергообъекта увеличила пропускную способность распределительной сети 10 кВ в поселках Косулино, Прохладный и Белоярская застава.

Энергетики заменили три километра самонесущего изолированного провода, увеличив его пропускную способность в 1,5 раза. Работы осложнялись тем, что трасса линии электропередачи пересекает железнодорожное полотно. Работы выполнялись только когда движение поездов прекращалось на двухчасовой ночной перерыв.

Для дополнительной надежности энергетики также заменили на линии контактные соединения самонесущего изолированного провода по всей трассе воздушной линии электропередачи. Сейчас они выполнены при помощи аппаратных зажимов. Такой способ фиксации элементов в разы повышает стабильность работы высоковольтной линии и обеспечивает высокий уровень электропроводности. Новые дополнительные кабельные линии электропередачи смонтированы с применением современных отечественных материалов, которые устойчивы к влаге, температурным колебаниям и высоким нагрузкам.

Часть работ проводилась на высоте 37 метров - это высота 10-этажного дома. На этом уровне ЛЭП проходит по повышенным анкерным опорам.

Отметим, что качество электроснабжения динамично развивающихся пригородов Екатеринбурга находятся на контроле в электросетевой компании. Речь идет о Белоярском и Сысертском городских округах. Так, например, из 6,5 тысяч договоров на технологическое присоединение на данную территорию приходится почти 2,4 тысячи обязательств компании по технологическому присоединению, которые будут реализованы в 2025 году. Динамика поступления заявок на технологическое присоединение остается высокой. Средняя величина заявленной максимальной мощности домовладений составляет 13 кВт, при этом фактически проводимые замеры выявляют превышение потребления у ряда клиентов. В среднем энергопотребление дома без газового отопления находится на уровне 25 кВт. 

Энергетики ведут активную информационную работу среди населения о необходимости правильных расчетов при подаче заявки на технологическое присоединение. Занижение планируемого объема энергопотребления при технологическом присоединении приводит к большой нагрузке на электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Из-за этого техническому блоку компании объективно сложно предусмотреть необходимые и исчерпывающие мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. Тем не менее, специалисты "Россети Урал" предпринимают дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения жителей данных территорий. Так, в 2024 году почти половина средств инвестиционной программы свердловского филиала компании были направлены на реконструкцию, модернизацию энергообъектов и строительство для технологического присоединения новых клиентов на территории развивающихся пригородов столицы Урала.

Теги: Россети Урал, модернизация, электроснабжение


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