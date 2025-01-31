Адвокат: актер Ефремов может скоро выйти из тюрьмы по УДО

У актера театра и кино Михаила Ефремова высокие шансы на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом корреспонденту АиФ сообщил его бывший адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, по закону он уже может подавать документы на УДО. А в случае отказа Ефремов может через полгода подать документы повторно. По словам адвоката, его просьбу должны удовлетворить.

"Просто у меня такое внутреннее ощущение, что все у него должно быть хорошо. К сожалению, не знаю, как у актера дела, но желаю ему здоровья и скорейшего освобождения, чтобы он уже быстрее вернулся на сцену", - сказал адвокат.

Ранее мы писали, что режиссеры начали ездить в колонию к отбывающему наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Источник пояснил, что причиной приездов является то, что актера могут освободить в рамках УДО в этом году.

"То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года", - сообщил он.

Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб мужчина-курьер. Актера осудили на 7,5 лет колонии.