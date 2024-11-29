Актер Ефремов сыграет Деда Мороза для заключенных в колонии, где отбывает срок

Актер Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза для заключенных в исправительной колонии-4 Белгородской области, где отбывает наказание.

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Как пишет MASH, у него не получилось добиться условно-досрочного освобождения (УДО).

О том, что актер встретит Новый год в колонии, 20 октября сообщил адвокат Юрий Падалко.

По данным издания, актеру отказали в освобождении из-за того, что он обманул всех данными о своем плохом здоровье. В итоге медосмотр показал, что Ефремов чувствует себя хорошо, никаких отклонений нет.

За вранье артист получил очередной выговор.

Как сообщается, прошение на УДО не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители Ефремова сказали, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025-м году. И говорят, что, если Ефремов сыграет Деда Мороза – у него будет шанс улучшить свое положение.

В августе издание SHOT сообщало, что Михаил Ефремов отметит Новый год с семьёй. Его выход из колонии объясняли обострением болезни лёгких. Все медицинские справки уже были собраны. Актёра лечили противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами. Отмечалось, что проблем с лекарствами в медчасти колонии нет.

По информации источника SHOT, новое ходатайство уже было готово.

Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб мужчина-курьер. Актера осудили на 7,5 лет колонии.