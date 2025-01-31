"Атомстройкомплекс" получил награду за новогоднее украшение Екатеринбурга

Глава столицы Урала Алексей Орлов наградил "Атомстройкомплекс" за новогоднее украшение Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в креативном кластере "Домна" состоялось вручение дипломов победителям премии за лучшее новогоднее оформление "Еловая ветвь – 2024". Награды предприятиям, внесшим вклад в создание праздничной атмосферы в городе, вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Всего на конкурс поступило более 400 заявок в 21 номинации. "Атомстройкомплекс" на протяжении нескольких лет входит в топ-3 строительных компаний, украшающих город к Новому году.

Девелопер ежегодно украшает свои строительные площадки, ставит новогодние елки в подшефных социальных учреждениях, а также на пешеходной улице Красноармейской. В этом году строители гирляндами украсили огромную ель, которую сохранили на строительной площадке школы №314 в Пионерском районе.

Праздничное украшение ежегодно получает и офис компании, расположенный на гостевом маршруте на улице Белинского. В этом году темой оформления офисного здания стали сказы Бажова, входную группу украсили огоньки, имитирующие уральские самоцветы.

Насыщенные цвета малахита и змеевика в сочетании с блеском самородного золота, олень Серебряное копытце на козырьке главного офиса компании приветствовали жителей и гостей города с ноября и до конца новогодних каникул.

"Почти три десятка лет "Атомстройкомплекс" создает поводы любить Екатеринбург, возводя здесь комфортные дома, передовые школы и поликлиники, театры и спортивные объекты, делая город удобным и интересным. Наш коллектив активно включается в общегородские инициативы, связанные с повышением привлекательности города для жителей, нацеленные на создание возможностей для самореализации и творчества горожан. Ведь в городе, который любишь, хочется жить и работать", - отметила директор департамента управления персоналом компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

"Атом" также получил благодарность главы Академического района Николая Смирнягина за активное участие в подготовке и реализации новогодних мероприятий. Девелопер поставил новогоднюю елку в детский сад, который построил в этом году на улице Краснолесье и организовал новогоднее поздравление для детей с особенностями развития – подопечных центра развития "Эврика", также расположенного в микрорайоне.