31 Января 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" получил награду за новогоднее украшение Екатеринбурга

Глава столицы Урала Алексей Орлов наградил "Атомстройкомплекс" за новогоднее украшение Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в креативном кластере "Домна" состоялось вручение дипломов победителям премии за лучшее новогоднее оформление "Еловая ветвь – 2024". Награды предприятиям, внесшим вклад в создание праздничной атмосферы в городе, вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Всего на конкурс поступило более 400 заявок в 21 номинации. "Атомстройкомплекс" на протяжении нескольких лет входит в топ-3 строительных компаний, украшающих город к Новому году.

Алексей Орлов наградил победителей премии за лучшее новогоднее оформление Екатеринбурга "Еловая ветвь – 2024"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Девелопер ежегодно украшает свои строительные площадки, ставит новогодние елки в подшефных социальных учреждениях, а также на пешеходной улице Красноармейской. В этом году строители гирляндами украсили огромную ель, которую сохранили на строительной площадке школы №314 в Пионерском районе.

Елка у школы на улице Советской в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Праздничное украшение ежегодно получает и офис компании, расположенный на гостевом маршруте на улице Белинского. В этом году темой оформления офисного здания стали сказы Бажова, входную группу украсили огоньки, имитирующие уральские самоцветы.

Главный офис "Атомстройкомплекса" на Белинского в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Насыщенные цвета малахита и змеевика в сочетании с блеском самородного золота, олень Серебряное копытце на козырьке главного офиса компании приветствовали жителей и гостей города с ноября и до конца новогодних каникул.

Главный офис "Атомстройкомплекса" на Белинского в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Почти три десятка лет "Атомстройкомплекс" создает поводы любить Екатеринбург, возводя здесь комфортные дома, передовые школы и поликлиники, театры и спортивные объекты, делая город удобным и интересным. Наш коллектив активно включается в общегородские инициативы, связанные с повышением привлекательности города для жителей, нацеленные на создание возможностей для самореализации и творчества горожан. Ведь в городе, который любишь, хочется жить и работать", - отметила директор департамента управления персоналом компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

"Атом" также получил благодарность главы Академического района Николая Смирнягина за активное участие в подготовке и реализации новогодних мероприятий. Девелопер поставил новогоднюю елку в детский сад, который построил в этом году на улице Краснолесье и организовал новогоднее поздравление для детей с особенностями развития – подопечных центра развития "Эврика", также расположенного в микрорайоне.

Теги: Новый год, украшение, награда, Атомстройкомплекс, Екатеринбург


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