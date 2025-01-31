Свердловское УФАС оштрафовало компанию на 350 тысяч за назойливые звонки

Свердловское УФАС России оштрафовало компанию "Биг Дата" за назойливые звонки. Организации придется заплатить сотни тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, основанием для этого стало распространение рекламы путем нежелательных звонков. Несмотря на обращение абонента об отказе от получения рекламы на свой мобильный телефон, звонки не прекратились.

Комиссия Свердловского УФАС установила, что "Биг Дата" не получала согласие заявителя. Компанию привлекли к административной ответственности, за нарушение ей назначен штраф в 350 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге банк оштрафовали за навязчивые звонки женщине с требованиями выплатить долг по кредиту, который она никогда не брала.