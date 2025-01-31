Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге станет ежегодным

Гигантский каток на Площади 1905 года станет ежегодной традицией для жителей Екатеринбурга. Об этом заявил глава города Алексей Орлов во время награждения победителей конкурса "Новогодний Екатеринбург".

"То, что на площади 1905 года каток будет традиционным - не вызывает никаких сомнений", - отметил мэр.

Напомним, изначально каток на Площади 1905 года должен был работать до середины февраля, однако позже сообщалось, что можно будет кататься до конца месяца. После появилась новость о том, что работку катка продлят еще раз - до 9 марта.