В Тюменской области похитили школьницу. Ведутся поиски

В Тюменской области неизвестные похитили 13-летнюю школьницу из села Княжево. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка.

Ребенка посадили в автомобиль Kia Rio темного цвета и увезли в неизвестном направлении 30 января. В некоторых СМИ предполагалось, что девочку могли похитить по "цыганскому обычаю". По версии знакомых, цыгане забрали девочку для проведения свадьбы, якобы она невестка одного из членов табора.

Сообщается, что перед похищением девочка чего-то боялась и плакала. Днем она получила голосовое от парня, который упрекнул ее, что замерз ждать. Также местные СМИ со ссылкой на мать подруги пропавшей школьницы сообщают, что машина, на которой увезли школьницу, весь день стояла около школы. Девочка просила подругу подождать ее после уроков, чтобы не выходить из здания одной. В итоге все же вышла из школы.

Полиция и родители посмотрели запись с видеокамеры около школы. В кадр попала и машина, и похитители. Лица распознать не удалось, но видно, что "один был с бородкой, взрослый, среднего телосложения. Второй — молодой". Именно второй мужчина схватил школьницу за руку и силой усадил в машину. Одноклассники похищенной видели происходящее и сразу сообщили директору.

Близкие похищенной девочки сказали, что ничего не знают о ее парне, но они познакомились в приложении. Родители девочки дают показания в полиции. Жители села Княжево рассказали, что активных поисков не заметили. Судя по кадрам с уличных камер, автомобиль со школьницей уехал за пределы села.

Напомним, в октябре 2024 года большой резонанс вызвало убийство цыганами 40-летней таксистки Елены в городе Коркино Челябинской области.