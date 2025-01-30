В Тюменской области подросток устроил ДТП со школьным автобусом

В поселке Винзили 14-летний подросток на автомобиле "ВАЗ" устроил ДТП со школьным автобусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 29 января на пересечении улицы Октябрьской и пер. Кировского. По предварительным данным, юный бесправник не пропустил школьный автобус на перекрестке. В автобусе ехали 10 детей, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших в ДТП нет. Автобусом управлял 59-летний водитель.

Автомобиль помещен на спецстоянку. На место ДТП вызваны родители подростка. По словам мамы, они не знали, что сын сам купил автомобиль за 80 тысяч рублей. В Госавтоинспекции отметили, что в прошлом году автоинспекторы задержали в регионе 1335 водителей-подростков, не имеющих водительских удостоверений, каждый пятый из них в возрасте от 10-ти до 15-ти лет.