Депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата"

Депутаты думы Березовского избрали нового мэра. Действующего градоначальника Евгения Писцова на посту сменит начальник отдела инвестиционного развития администрации Юлия Маслакова, которая считалась "техническим кандидатом".

За Маслакову проголосовали 17 депутатов, в то время как за Писцова всего шесть. При этом, Маслакова взяла самоотвод, однако, по данным СМИ, дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру. Чем закончатся выборы, пока неизвестно. В пресс-службе горадминистрации кадровые перестановки пока не комментируют.

Напомним, что изначально на кресло главы Березовского претендовали 10 человек, однако до третьего этапа дошли только двое.