Загрязнений из-за мазута в Крыму почти нет

Крым почти не пострадал от разлива мазута в Керченском проливе. Пятен мазута на пляжах и на поверхности моря у берега почти нет.

Как пишет "Парламентская газета", выяснявшая ситуацию, заметных загрязнений не наблюдается. Крупные загрязнения были оперативно убраны усилиями МЧС и добровольцев. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов говорит, что вся береговая линия черноморского побережья Крыма мониторится, есть тысячи добровольцев, готовых помогать. Мониторинг осуществляют более 300 групп дважды в день. Задействованы вертолеты МЧС и Росгвардии, суда и беспилотные летательные аппараты. На данный момент есть все основания полагать, что крушение танкеров и разлив мазута никак не помешают проведению курортного сезона в 2025 году.

Как сообщалось, на этом фоне желающих отдохнуть в Крыму становится все больше.