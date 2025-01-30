30 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Имущество сына Порошенко* арестовано, но он бежал за границу еще в 2019 году

Старший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей Порошенко* (оба внесены в России в список террористов и экстремистов) еще в 2019 году был снят со всех видов учёта и на законных основаниях находится за границей. Поэтому все претензии к нему со стороны военкомата являются безосновательными. Об этом заявил адвокат Игорь Головань. Однако правящий режим считает иначе и объявил об аресте его имущества.

Ранее тот проигнорировал две повестки, и его оштрафовали за уклонение от мобилизации. Позже суд постановил принудительно взыскать штраф, а пока он не будет оплачен — арестовать все имущество.

Алексей Порошенко имеет звание лейтенанта. Адвокат говорит, что в 2019 году, по завершении своей парламентской каденции (когда его отец перестал занимать должность президента) Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал для работы за границей. Он был снят снят со всех видов учёта – военного, налогового и паспортного. А Печерский ТЦК был поставлен в известность.

Однако недавно правила поменялись. Постановлением кабмина от 16 мая 2024 были внесены изменения в правила военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов. Их обязали в течение 30 дней стать на военный учёт, для чего нужно прибыть лично.

"Сын маминой подруги, а точнее мажор папиной империи Алексей Порошенко так хотел защищать страну, что сбежал от войны аж в Британию, где скрывается до сих пор. Все это время, пока "воин" Порошенко сидел в окопах лондонского котла, ему поступали повестки в ВСУ. Конечно, он их не замечал. <...> В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью. Так что фактически Алексей скрывается от ВСУ уже больше 10 лет. Оказался еще тем "воином". Яблоко от яблони…", — прокомментировал ситуацию украинский политолог Валентин Гладких (цитата "Украина.ру").

СМИ пишут о том, что у Зеленского думают о санкциях против самого Петра Порошенко. Однако эту идею некоторые считают политически рискованной.

Теги: порошенко, арест, имущество, украина


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