Суд не смог приступить к рассмотрению дела екатеринбургского депутата из-за его неявки

В Екатеринбурге не смогло стартовать рассмотрение уголовного дела депутата городской думы Виталия Чачина. Первое основное заседание было назначено на четверг, 30 января.

Чачину вменяют пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Ранее сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях. Следствие избрало Виталию Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня дело должны были начать рассматривать по существу. Однако, как передает корреспондент Накануне.RU из Верх-Исетского районного суда, сам Чачин на заседание не явился, поэтому суд не смог начать рассмотрение. Новая дата заседания пока неизвестна.

Отметим, что депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.