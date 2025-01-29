ФАС проверит обоснованность цен на подсолнечное масло, майонез и соль

ФАС России оценит обоснованность оптово-отпускных цен на некоторые продовольственные товары. Запросы направлены производителям подсолнечного масла и маргарина, майонеза и соли.

"Организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные o cебеcтoимocти, oптoвo-oтпуcкных ценах и рентабельнocти прoдаж", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре сообщалось, что ФАС России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Мероприятия ведомство инициировало из-за жалоб граждан на подорожание продукта.

Ранее производители молока пообещали снизить цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что решение компании приняли еще до завершения проверки, так как объективных оснований на повышения стоимости продукции не было.