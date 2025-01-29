Экс-губернатор Белых отсудил рекордную компенсацию за услуги адвокатов

Экс-депутат Заксобрания Пермского края и бывший губернатор Кировской области Никита Белых отсудил компенсацию в размере 8 миллионов рублей, которые он потратил на адвоката. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Компенсацию Белых получил за услуги защитника по второму уголовному делу. Его обвиняли в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд оправдал экс-губернатора по обоим эпизодам обвинения, и в соответствии с законом он получил право на реабилитацию.

Сегодня суд удовлетворил требования о возмещении расходов на защиту в связи с незаконным уголовным преследованием Белых в сумме 8 миллионов 82 тысячи рублей.

"МК" отмечает, что это одна из крупнейших компенсаций для юридических услуг. Однако средства Белых не сможет получить, поскольку он до сих не погасил штраф по первому уголовному делу, размер которого составляет 46 миллионов рублей.

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых €100 тыс. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.

Позже Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 г., в 2023 г. Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне 2024 г. Белых вышел из колонии.