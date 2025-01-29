В Екатеринбурге произошла вспышка ветрянки среди студентов-медиков из Индии

В Екатеринбурге выявлен случай массового заболевания иностранных студентов ветрянкой.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сразу пятеро первокурсников Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), которые приехали учиться в Россию из Индии, заболели ветряной оспой. Так как они жили в общежитии учебного заведения, их госпитализировали для минимизации распространения инфекции.

Сейчас проводится эпидрасследование. Медуниверситету направлено предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. За контактными установлено медицинское наблюдение. Как отмечают санврачи, большинство из них ранее болело ветрянкой, либо имеют данные о вакцинации. Все контактные с заболевшими по месту жительства и учебы по решению администрации вуза переведены на дистанционное обучение до 10 февраля 2025 года.

В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле. В УГМУ вспышку ветрянки среди своих студентов пока не прокомментировали.

Совпадение или нет, но буквально накануне в Екатеринбурге накрыли цех по изготовлению еды с нелегальными мигрантами из Индии, который располагался на улице Летчиков, 1. Сообщалось, что двое индусов, совсем не говорящих по-русски, делали еду для своих земляков – студентов, обучающихся как раз в Уральском государственном медуниверситете.

При этом сотрудники спали прямо на полу, а помещение не было оборудовано ни вытяжкой, ни вентиляцией. Также общественники нашли внутри медицинские сертификаты на имя нескольких десятков индийцев об отсутствии ВИЧ. Документы, как и самих сотрудников, забрали полицейские.