Новое здание гимназии "Арт-Этюд" в Екатеринбурге обойдется в 3,5 млрд рублей

В Екатеринбурге стартовало строительство нового здания гимназии "Арт-Этюд".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Практика", новый корпус станет самым инновационным в городе, на его строительство выделено 3,5 млрд рублей. Четырехэтажное здание площадью более 32 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 тысячу 100 учеников. Еще 280 детей смогут заниматься в рамках дополнительных образовательных программ.

Кроме классов и общественных пространств, в школе разместятся три спортивных зала и один тренажерный, а во дворе появится большой стадион с игровыми площадками. К основному образованию добавится дополнительное направление по изучению музыки или живописи.

Новый корпус гимназии будет располагаться по адресу Космонавтов, 108. Вместе со строительством планируется благоустроить прилегающую территорию площадью более 36 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что строительство здания гимназии "Арт-Этюд" в Екатеринбурге завершится в 2028 году. Как отмечали в мэрии, финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.