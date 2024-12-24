Строительство нового здания гимназии "Арт-Этюд" в Екатеринбурге завершится в 2028 году

В Екатеринбурге заключен контракт на строительство нового здания гимназии "Арт-Этюд". Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно контракту, возведение начнется в 2025 и завершится в 2028 году. Здание расположится в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка, его площадь составит 32 тысячи 354 квадратных метра.

Корпус рассчитан на 1 тысячу 100 учеников и 280 получающих дополнительное предпрофессиональное образование. В дополнение застройщик благоустроит прилегающую к учреждению территорию.

Как добавили в мэрии, финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.