В Екатеринбурге накрыли цех по изготовлению еды с нелегалами из Индии

В столице Урала общественники и силовики накрыли цех по изготовлению еды с нелегальными мигрантами из Индии. Об этом сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, цех с нелегалами располагался на улице Летчиков, 1.

"Здесь двое индусов (совсем не говорящих по-русски) готовили еду для своих земляков – студентов, обучающихся в Уральском государственном медуниверситете", - сообщил Чукреев.

По его данным, сотрудники спали прямо на полу, а помещение не было оборудовано ни вытяжкой, ни вентиляцией. Также общественники нашли там медицинские сертификаты на имя нескольких десятков индийцев об отсутствии ВИЧ.

В итоге документы, как и самих сотрудников, забрали полицейские. На мигрантов составили протоколы по статьям КоАП "Нарушение режима пребывания в России" и "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ".

Ранее сообщалось, что в 2024 году из Свердловской области выдворили больше 4 тысяч нелегальных мигрантов. Примечательно, что индусов среди них не было.